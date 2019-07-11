الاستثمار تبحث في لندن زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أندرو موريسون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، زيادة التعاون بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، وذلك خلال زيارة الوفد إلى العاصمة البريطانية "لندن".

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس، وصلت الاستثمارات البريطانية في مصر إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر.

كما بحث الجانبان تكثيف التعاون في برنامج الشراكة العربية البريطانية والذي يخصص نحو 6 ملايين جنيه إسترليني سنويا على مشروعات بين مصر وبريطانيا في عدة مجالات منها النمو الاقتصادى الشامل، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق دوفيل الذي يتم تنفيذه من خلال البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وناقش الجانبان أيضا، خلال اللقاء الذي حضره طارق عادل سفير مصر لدي لندن، زيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين في الجامعات البريطانية من خلال صندوق "مشرفة- نيوتن" للبحوث والابتكار، وزيادة التعاون من خلال صندوق دعم مشروعات المرأة.

وأكد وفد الوزارة، أهمية زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لتشمل مجالات متنوعة، مثل التعليم، والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والنقل، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وتطرق الجانبان، إلى زيادة التعاون خاصة في مجال النقل، حيث أشارت الوزارة، إلى أهمية تعزيز الشراكة المصرية البريطانية في هذا المجال الحيوي سواء على مستوى التعاون التنموي أو الاستثماري، نظرا لتأثيره في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل في مصر.

وأوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بريطانيا حاليا تركز عملها على الجيل الجديد من السيارات الكهربائية.

وأشاد أندرو موريسون بما حققته مصر من تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وقال:"مع تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نجاح، تظل المملكة المتحدة شريكا قويا يدعم الاقتصاد الشامل، وخلق فرص العمل وخدمات أفضل للجميع".

وأشار إلى أن بريطانيا تحرص على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال البريطاني على ضخ المزيد من الاستثمارات للسوق المصري في مختلف المجالات.