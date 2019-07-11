البترول: تراجع متأخرات الشركات الأجنبية إلى 900 مليون دولار في يونيو

القاهرة- وكالات:

قال وزير البترول في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.

وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار، كما انخفضت بنحو 62.5% عن مستواها في يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار، بحسب الوكالة

وتهيمن شركات إيني، وبي.بي، وشل، وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.

وقال الوزير، إن "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام... سنقوم بسدادها قريبا بإذن الله"، مشيرًا إلى أن الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

وبدأت تلك المديونيات في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.