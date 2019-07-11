الدولار يتراجع عالميا لأدنى مستوى في 5 أيام وسط ترقب لتخفيض الفائدة

القاهرة- وكالات:

هوى الدولار لأدنى مستوى في 5 أيام، اليوم الخميس بعد أن ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الباب مواربا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لكن المستثمرين يتوجسون من القيام بعمليات بيع كبيرة للدولار لحين إعادة النظر في السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وفي شهادته أمام الكونجرس، أشار باول إلى ضعف عالمي "واسع النطاق" يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأمريكي وسط ضبابية بشأن تداعيات الصراع التجاري الذي تخوضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات أخرى، 0.2% إلى 69.83 وهو أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو الجاري وقرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 95.84 الذي بلغه في أواخر يونيو الماضي.

وارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى في ستة أشهر إلى 1.2529 دولار. لكن العملة البريطانية تظل منخفضة على مدار الأسبوع في ظل قتامة المشهد الاقتصادي البريطاني واقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.