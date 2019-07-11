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    تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

    10:41 ص الخميس 11 يوليو 2019
    تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوى نهاية تعاملات أمس.

    وظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك الأهلي ومصر والبركة وقناة السويس وكريدي أجريكول، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشا، ليصل 16.59 جنيه للشراء وظل سعر البيع ثابتا عند 16.68 جنيه للبيع.

    الدولار أسعار الدولار بنك مصر البنك الاهلي بنك كريدي أجريكول

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