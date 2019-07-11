المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم.. واحتمالات الخفض ليست بعيدة

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اجتماعا، مساء اليوم الخميس، من أجل تحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

واجتماع اليوم، هو الرابع للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير.

ورغم أن توقعات المحللين والمصرفيين كانت تصب في صالح تثبيت أسعار الفائدة مع بداية الأسبوع الجاري، ولكن الكشف أمس عن تراجع كبير في معدلات التضخم خلال يونيو حول توقعات عدد منهم إلى خفض المركزي أسعار الفائدة اليوم.

ووفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء، هوى معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ مارس 2016، والذي كان 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.