أسعار الدولار في 9 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوى بداية التعاملات.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك الأهلي ومصر والبركة وقناة السويس، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.