تجديد تعيين عصام الصغير رئيسا للهيئة القومية للبريد

كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بتجديد تعيين عصام الصغير رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 16 يوليو 2019.

ويمتلك الصغير خبرة تصل الى 30 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعتبر من الخبراء المميزين في مجال تطوير وميكنة الخدمات والإجراءات التشغيلية وعلى وجه الخصوص الخدمات البريدية، حيث تولي على مدار 18 عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الإمارات، وساعدته هذه الخبرات على تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوى العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية وغير البريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلى خدمات اليكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية مما حقق أعلى مستوي من الجودة ومراقبة معايير أداء الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف التشغيلية، بحسب البيان.

وقد شارك الصغير في العديد من المشاريع الاستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلى سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، انجلترا، ايرلندا، الهند، الدنمارك وقد ساعدته هذه المشاريع العالمية على تكوين شبكة من العلاقات الدولية بمختلف الجهات والشركات ذات الصلة.

ويعتبر الصغير من الخبراء المتخصصين في أنظمة وقواعد الاتحاد البريدي العالمي، وإنشاء قواعد البيانات الجغرافية GIS، وقد عمل لدى الاتحاد البريدي كمستشار تقني لتطوير الخدمات البريدية وأنظمة الرمز البريدي. كما تولى تصميم وتنفيذ أكبر وأحدث مشروع لأنظمة فرز وميكنة وتتبع الرسائل على مستوى المنطقة.