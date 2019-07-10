الاتصالات: زيادة صادرات قطاع الخدمات الرقمية إلى 3.6 مليار دولار

كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات، في بيان اليوم الأربعاء، إن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفعت خلال العام المالي 2018-2019 عن العام المالي الذي يسبقه؛ ومن هذه المؤشرات ارتفاع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% بزيادة 2% عن العام المالي السابق له، وكذلك ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4%، وإن الوزارة تسعى في الأعوام القادمة إلى تحقيق نسبة تصل إلى أكثر من 5%.

وذكرت الوزارة أن قيمة الاستثمارات في القطاع ارتفعت خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة أكثر من حوالي 20% ، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار بزيادة قدرها 12.5%.

وأضافت أن مصر تأتي في المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة، كما تأتي كأسرع دولة بالمنطقة من حيث نمو ونضج مناخ ريادة الأعمال بزيادة 6% عن العام الذي يسبقه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأسيس نحو 1418 شركة جديدة عاملة في القطاع خلال العام المالي الماضي بزيادة حوالي 6% عن العام المالي الذي يسبقه، كما بلغ إجمالي سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر نحو 145.7 مليون دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 220.5 مليون دولار بحلول عام 2023.

أوضحت وزارة الاتصالات أنه سيتم إطلاق أول حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظة بورسعيد خلال أسابيع والتي اختيرت كمشروع تجريبي لتحقيق التحول الرقمي على أن يتم إطلاق باقي الخدمات تباعا خلال العام الحالي؛ لتصل إلى 25 خدمة حكومية رقمية رئيسية ويندرج من خلالها 150 خدمة حكومية رقمية فرعية يتم تقديمها من خلال عدد من المنافذ.

ومن المشروعات التى تنفذها الوزارة بشكل تجريبي في بورسعيد بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى/ مشروع ميكنة التأمين الصحي على أن يتم نشر هذا المشروع في عدد من المحافظات الأخرى ومنها الإسماعيلية والسويس والأقصر في المرحلة الأولى، كذلك سيتم إطلاق مشروع ميكنة الضرائب لإقامة مجتمع ضريبي عادل، وميكنة المناطق الاستثمارية.

وبحسب وزارة الاتصالات تم إنشاء 45 وحدة علاج عن بعد في المناطق الفقيرة والنائية من مستهدف 100 وحدة مع نهاية العام الحالي، كما تم تدريب أكثر من 20 ألف معلم بمدارس التربية الخاصة والدمج، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم من خلالها تدريب أكثر من 1600 متدرب والتحق عدد كبير منهم بوظائف من خلال مسابقات التعيين بما يعد مؤشرا على فاعلية التدريب المقدم من الأكاديمية وأهميته.