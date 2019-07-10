البنك الأهلي يفتتح مركزا لخدمات تطوير الأعمال بالعاشر من رمضان

كتبت- منال المصري:

افتتح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أول مراكز البنك المتخصصة في خدمات تطوير الأعمال بفرع الياسمين بمدينة العاشر من رمضان، ويهدف المركز إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة رواد الأعمال، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وحضر الافتتاح لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، ونرمين الطاهري وكيل المحافظ لقطاع التطوير المصرفي، وعدد من مسؤولي البنك المركزي، بالإضافة إلى يحيى أبو الفتوح، وداليا الباز نائبي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من قيادات البنك.

وقالت لبني هلال إن البنك المركزي يستهدف افتتاح 30 مركز خدمات تطوير الأعمال في عدد من المحافظات المصرية في الدلتا والصعيد، وذلك من خلال 11 بنكا مشاركة في مبادرة رواد النيل بنهاية عام ٢٠١٩.

وأضافت أنه سيتم توثيق كافة الإجراءات وخطط العمل وذلك لإتاحة دليل شامل لنموذج مركز خدمات تطوير الأعمال بما يسمح بتطبيقه من جانب القطاع الخاص.

وذكرت لبنى هلال أن افتتاح البنك الاهلي لمركز خدمات تطوير الأعمال بالعاشر من رمضان يدعم مبادرة رواد النيل التي تتكامل مع مبادرات وتوجهات البنك المركزي التي تسعى لتنمية المجتمع ودعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن رؤية البنك المركزي من خلال مبادرة رواد النيل تستهدف تدعيم النشاط الابتكاري وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة، وتقديم الدعم الفني والإداري والمادي في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري.

وأكدت لبنى هلال على الدور الحيوي والفعال للقطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتحول للقطاع الرسمي، لما له من أثر مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة مثل الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل، وزيادة الناتج القومي.

وقال هشام عكاشة إن مراكز تطوير الاعمال التي بدأ البنك في إطلاقها تستهدف ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات المالية وغير المالية التي تحتاجها مشروعاتهم والتي تتعدي الخدمات المصرفية المعتادة.

وأضاف أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري تعكس اهتمام البنك بتلك المشروعات، حيث بلغ إجمالي المحفظة في نهاية يونيو 2019 نحو 65 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه في يونيو 2018 بزيادة قدرها 32%.

وذكر عكاشة أن إجمالي محفظة عملاء البنك الأهلي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة، بلغ حوالي 37.5 مليار جنيه تم منحها لحوالي 42 ألف عميل مقارنة بـ 25.2 مليار جنيه لعدد 26 ألف عميل في يونيو 2018، بمعدل نمو 49% عن العام السابق.