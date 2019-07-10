البورصة تنهي تعاملات الأربعاء على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.6% إلى مستوى 14013 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 43%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 1.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 210 مليون جنيه، و1.3 مليار جنيه على التوالي.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الأمس، على ارتفاع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% إلى مستوى 14097 نقطة.