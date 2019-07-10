غدا.. شعبة الأدوية تبحث مع 15 شركة صينية الاستثمار في مصر

كتبت- منار الرخ:

قال علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة ستستضيف وفدا من الغرفة الصينية يتضمن 15 شركة تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، في مصر غدا الخميس، لبحث التعاون المشترك في قطاع الدواء بين الجانبين.

وأضاف عوف، لمصراوي، أن الشركات الصينية المشاركة في الوفد تسعى للاستثمار عبر التصنيع في مصر، مشيرا إلى أن الصين تحتل مرتبة متقدمة في المواد الخام والمعدات، ومواد التعبئة المتعلقة بقطاع الدواء، لجودتها وقلة تكلفتها عن أوروبا.

وأوضح عوف، أن مصر تستورد من الصين المواد الخام والمعدات والآلات الخاصة بإنتاج الدواء.

وأشار إلى أن مصر ترحب وترغب في عمل شراكات مشتركة مع الجانب الصيني، وخاصة في مجال تصنيع المواد الخام والمعدات الخاصة بصناعة الأدوية في مصر بدلا من استيرادها من الصين.