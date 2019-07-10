أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 644 جنيها مقابل 642 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 552 جنيها، ووصل سعر الجرام عيار 24 إلى 736 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5152 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية، وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس اليوم، بحسب وكالة رويترز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1395.60 دولار للأوقية.

وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا للوكالة.