هيئة المنافسة في بريطانيا توقف استحواذ أمازون على حصة من "ديليفروو"

القاهرة- مصراوي:

أصدرت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة قرارًا بوقف استحواذ شركة أمازون (Amazon) على بعض الحصص الأقلية في شركة ديليفرو(Deliveroo).

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الهيئة قولها إنها أوقفت استحواذ شركة أمازون على حصص الأقلية في شركة ديليفروو، لتقرر إجراء مراجعة أولية للشركتين.

وقالت الهيئة إن لديها أسبابا معقولة تدفع بأن أمازون و"ديليفروو" لم تعدا شركتين منفصلتين أو أنهما في سبيلهما للإندماج مع بعضها بعضا في المستقبل.

وفي مايو الماضي، أعلنت "أمازون" أنها قررت استثمار 575 مليون دولار في "ديليفروو"، مقابل حصة أقلية، من أجل دعم الشركة.

وكان جهاز حماية المنافسة المصري قد أصدر قرارًا مماثلًا شهر الماضي، بعدما أوقف خروج شركة جلوفو الإسبانية من مصر، لصالح شركة ديليفري هيرو.

وتمتلك شركة "ديلفيري هيرو" 16٪ من شركة "جلوفو" الإسبانية، إضافة إلى حق التصويت في مجلس الإدارة، فضلا عن امتلاكها لشركة "اطلب" منافس "جلوفو" في مصر وشركة "كاريدج" التي دخلت السوق المصري فور إعلان "جلوفو" خروجها من مصر.

وكانت مصادر قد قالت لـ"مصراوي" إن شركة "ديلفيري هيرو" اشترطت تخارج "جلوفو" من مصر وتشيلي للتصويت بالموافقة على حصول "جلوفو" الإسبانية على استثمارات بقيمة 150 مليون يورو.

وأصدر "جهاز حماية المنافسة" قرارًا في يونيو الماضي أمهل الشركتين 30 يومًا لعودة الأوضاع لطبيعتها قبل 30 أبريل وقت خروج "جلوفو" من مصر ويؤكد على ضرورة عودة "جلوفو" للعمل وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركتين.

وبالفعل عادت شركة جلوفو في 19 يونيو للعمل في مصر مرة ثانية، بعدما أعلنت توقفها عن العمل.