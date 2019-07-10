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    "كريدي سويس" يرفع توقعاته لسعر النفط إلى 68 دولارا في 2019

    12:45 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    "كريدي سويس" يرفع توقعاته لسعر النفط إلى 68 دولارا في 2019

    أسعار النفط

    القاهرة- وكالات:

    رفع كريدي سويس تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام للعام الجاري، إذ يتوقع أن تقل الإمدادات العالمية في النصف الثاني من عام 2019.

    وقال البنك في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو "مع تمديد اتفاق إنتاج أوبك+ نرى الآن نقصا في الإمدادات بالأسواق العالمية يقارب 0.8 مليون برميل يوميا وحوالي 0.4 مليون برميل يوميا في الربعين الثالث والرابع".

    ورفع توقعات سعر النفط بواقع دولار ليبلغ متوسط سعر خام برنت العام الجاري 68 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 دولارا.

    وخفض البنك التوقعات لسعر برنت في العام المقبل بواقع دولارين إلى 65 دولارا للبرميل، وقال إن زيادة المخزونات العالمية ستحد من صعود الأسعار في العام المقبل في حين أبقى على توقعاته للخام الامريكي عند 57 دولارا.

    وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الأمريكية أكثر مما هو متوقع ما قلص المخاوف من تخمة المعروض.

    أسعار النفط بنك كريدي سويس خام برنت

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