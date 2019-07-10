القابضة للسياحة تستهدف ارتفاع أرباحها 45.5% خلال العام المالي الجديد

كتبت- شيماء حفظي:

تستهدف الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ارتفاع أرباحها بنسبة 45.5% خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي قبل الماضي.

وقال بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأربعاء إن الجمعية العامة الموازنة المجمعة وشركاتها التابعة اعتمدت موازنة التقديرية العام المالي الجديد الذي بدأ أول يوليو الجاري.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي الجديد 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 32.6% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.

وتستهدف الشركة القابضة - كوحدة مالية مستقلة – تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 533.2 مليون جنيه بزيادة 128.5% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.

وقال البيان إن الشركة تستهدف صافي ربح خلال العام المالي الجديد بقيمة 288.6 مليون جنيه بمعدل نمو 85.2% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.

وأضاف أن الشركات التابعة تستهدف خلال العام المالي المقبل، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 3.3 مليار جنيه بمعدل نمو 27.8% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.

كما تستهدف صافي ربح بقيمة 943.3 مليون جنيه بنسبة زيادة 36.6% عن 2017/2018، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 783.6 مليون جنيه بمعدل نمو 257% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.

وقال البيان إن ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، استعرضت خلال اجتماع الجمعية العمومية تقريرًا لمجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية عن العام المالي 2019/2020.

وتضمن التقرير رؤية واستراتيجية الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعظيم دور السياحة وزيادة القدرة التنافسية واستغلال الفرص الاستثمارية الجيدة عن طريق المشاركات مع القطاع الخاص وتطوير الأصول وزيادة العائد الاقتصادي وتنوع الإيرادات، إلى جانب التواجد في الأسواق السياحية الواعدة مثل مدينة مرسى علم من خلال إقامة مشروع سياحي بها.

كما تهدف الشركة لخلق منتج سياحي جديد من خلال شركة مصر للسياحة بإنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية لتنشيط سياحة اليوم الواحد.

وقال إنها بالشراكة مع القطاع تم تطوير فندق شهرزاد باستثمارات بلغت 100 مليون جنيه، وتوقيع عقد إدارة وتطوير فندق كوزموبوليتان بتكلفة استثمارية نحو 85 مليون جنيه، وتوقيع عقود إنشاء وإدارة جراج المتحف المصري الكبير بتكلفة تقديرية نحو 60 مليون جنيه.

وتستعد الشركة لتوقيع عقد شراكة لإنشاء فندق عالمي بمستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك في الأقصر، بحسب مرفت حطبة.

وأضافت أنه سيتم توقيع عقود شراكة لتطوير وتحديث فروع شركات التجارة الداخلية حيث بلغت الفروع المشارك عليها 201 فرع حتى الآن تحقق عوائد 175.8 مليون جنيه من إجمالي عدد فروع مملوكة ومؤجرة للشركات تبلغ 307 فروع على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه من المقرر افتتاح فندق اللسان بمدينة رأس البر خلال الشهر الجاري بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ويقع الفندق عند ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط بطاقة فندقية 142 غرفة و16 جناحًا ونادي صحي وقاعات للحفلات والمؤتمرات، بتكلفة استثمارية 230 مليون جنيه، وتم إسناد إدارته لشركة شتايجنبرجر الألمانية العالمية.