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    العضو المنتدب: فوري تسعى للإدراج ببورصة مصر في 2019 أو 2020

    10:57 ص الأربعاء 10 يوليه 2019
    العضو المنتدب: فوري تسعى للإدراج ببورصة مصر في 2019 أو 2020

    شركة فوري

    القاهرة – وكالات:

    قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، اليوم الأربعاء، لوكالة رويترز، إن الشركة بدأت التحضير لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر، خلال العام الحالي أو مطلع 2020.

    وأضاف أن الاتجاه العام للمساهمين الحاليين في الشركة هو الطرح بالبورصة المصرية وبدأنا التحضير لهذه الخطوة.

    "النسبة التي سيتم طرحها وتقييم الشركة لم يُتفق عليه حتى الآن. توقيت الطرح سيكون خلال العام الجاري أو بداية 2020" بحسب عكاشة.

    وفوري، المملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية، تأسست في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات، وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من أسهم الشركة.

    كانت مصادر قالت إن الشركة تعتزم طرح نحو 45% من أسهمها في بورصة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة لجمع نحو مليارين إلى 2.5 مليار جنيه (120.5-150.1 مليون دولار)، وأنه تقرر تعيين هيرميس مديرًا للطرح ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة مستشارًا قانونيًا.

    كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.

    شركة فوري البورصة المصرية شركة مدفوعات إلكترونية محمد عكاشة

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