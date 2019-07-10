أسعار الخضروات تقود التضخم الشهري للتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

سجل معدل التضخم الشهري لشهر يونيو معدلًا سالبًا قدر 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في يونيو، تراجع عن مايو، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها الخضروات واللحوم والدواجن والألبان والبيض.

ووفقًا لبيانات الجهاز فإن معدل التضخم الشهري سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

وقال بيان من الجهاز إن أسعار الخضروات تراجعت بنسبة 10% بسبب تراجع أسعار الخيار بنسبة 28.9% وأسعار مجموعة الفلفل الرومي والبلدي بنسبة 12.4%.

كما ساهم تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% في تراجع التضخم الشهري، وانخفضت أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 3.4%، وفقًا لبيان الجهاز.

وسجلت مجموعة الألبان والجبن والبيض تراجعًا بنسبة 0.04%، بسبب تراجع أسعار البيض بنسبة 1.8%.

وقال الجهاز إنه في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البرية بنسبة 1.9%، بسبب ارتفاع مجموعة أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 2.3%.

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بمايو بنسبة 9.7%، نتيجة ارتفاع أسعار الليمون 50.8% والموز بنسبة 10.5%.

كما ارتفعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4% خلال شهر يونيو ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي، بحسب بيانات الجهاز.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.