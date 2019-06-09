المالية: لم نٌحرك أسعار الوقود.. ونحذر المواطنين من الصفحات الإلكترونية المشبوهة

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية، مساء الأحد، بيانًا رسمياً، نفت خلاله أي أخبار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحريك أسعار المشتقات البترولية أو الوقود.

وقالت الوزارة، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم "اللوجو الخاص" بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين.

وكان هيثم نصار، المستشار الإعلامي لوزارة المالية، أكد أن الوزارة لم تصدر أي بيانات عن زيادة أسعار الوقود. وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، أن البيان المنسوب للوزارة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير صحيح ولم يصدر عن وزارة المالية، وأن الصفحة لا تتبع وزارة المالية.

وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية على موقع تويتر وهو https://twitter.com/mofegypt?lang=ar، وفيس بوك وهو https://www.facebook.com/MOF.Egypt/?ref=br_rs، إلى جانب موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهو "www.mof.gov.eg" حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.