البنك المركزي يصدر قواعد خدمات الدفع عبر البطاقات المدفوعة مقدما

كتبت-منال المصري:

انتهى البنك المركزي من تحديد القواعد المنظمة لخدمــات الدفع بإستخدام البطاقات المدفوعة مقدما داخل مصر.

وحصل مصراوي على نسخة من هذه القواعد والتي من المقرر إرسالها إلى البنوك قريبا.

وقال البنك المركزي في مقدمة هذه القواعد إنها تأتي في إطار خطة تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي ووصول الخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب والقاطنين بالأماكن النائية.

وبحسب المركزي تهدف خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى توفير وسيلة دفع لكل فئات المجتمع لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتحقيق الشمول المالي.

وتشير هذه القواعد إلى أن البنك المركزي له حق الترخيص للبنوك لإصدار البطاقـات المدفوعـة مقدمـا.

وحدد البنك المركزي تعريف البطاقات المدفوعة مقدما مقسمة إلى 4 أنواع وهم: البطاقات المدفوعة مقدماً والبطاقات المسبقة الدفع المفتوحة والبطاقات المسبقة الدفع شبه المفتوحة والبطاقات المسبقة الدفع شبه المغلقة والبطاقات المسبقة الدفع المغلقة.

وبحسب المركزي فإن البطاقات المدفوعة مقدما، هـي بطاقـات الدفـع الإلكترونيـة التـي يتـم تغذيتهـا مقدمـا، عبر العملاء كمـا يمكـن اسـتخدامها فـي عمليـات الشـراء والتحويـلات والسـحب النقـدي مقابـل القيمـة المتاحـة فيهـا.

وعرف البنك المركزي أنواع هذه البطاقات كلًا على حدا كالآتي:

١- البطاقات المسبقة الدفع المفتوحـة، هـي البطاقـات التـي لا يوجـد عليهـا قيـود شـروط والتـي يمكـن اسـتخدامها فـي (السـحب النقـدي / الإيـداع / التحويل / اسـتقبال تحويـلات) وكذا عمليات الشـراء عبـر ماكينـات نقـاط البيـع الإلكترونيـة (POS) أو الشـراء عبـر الإنترنـت، كمـا يمكن اسـتخدامها لدي أي تاجر / منشـأة/ شـركة بـدون تحديـد.

٢- البطاقات المسبقة الدفع شـبه المغلقـة، هي البطاقـات التـي يمكـن اسـتخدامها فـي الشـراء عبـر ماكينـات نقـاط البيـع الإلكترونيـة (POS) أو الشـراء عبـر الإنترنـت ولا يمكـن السـحب النقـدي منهـا ويمكـن اسـتخدامها لدي أي شـركة/ منشـأة دون تحديـد، مثـال: أنـواع مـن بطاقـات الهدايـا.

٣- البطاقات المسـبقة الدفع شـبه المفتوحـة هي البطاقـات التـي يمكـن اسـتخدامها فـي الشـراء عبـر ماكينـات نقـاط البيع الإلكترونية (POS) ولا يمكن السـحب النقدي منها ويمكن اسـتخدامها لدي مجموعة محددة من الشـركات / المنشـآت / المطاعم، مثال: بطاقة دفع مسـبقة لمجموعـة مـن الملاهي / المطاعـم ...إلخ.

٤- البطاقات مسبقة الدفع المغلقة، هي البطاقات التي يمكن اسـتخدامها لدي تاجر/شـركة واحدة ولا تسـمح بالسـحب النقـدي أو الشـراء عبـر الإنترنـت ويمكـن أن تكـون داخـل منظومـة خاصـة بالتاجر/ الشـركة.

كما عرف البنك المركزي مقدم الخدمة بأنه هو أي مـن المنشـأت التـي يتعاقـد معهـا البنـك بعـد موافقـة البنـك المركـزي المصـري بتقديـم بعض أو كل الخدمـات المتعلقة بالبطاقات المدفوعة مقدماً، شـريطة قيـام تلـك المنشـآت بإيـداع مبالـغ بالجنيـه المصـري أو ضمانـات مناسبة لدى البنك ويجوز لمقدم الخدمة الحصول عليها نقدًا أو تحويل نقد إلـى العمـلاء وفقـاً للتفصيـل الـوارد بمقدمـي الخدمـة.