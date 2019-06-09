الدولار يتراجع بمصرف أبو ظبي الإسلامي ويستقر في 9 بنوك آخرين

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه 4 قروش، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4 قروش، إلى 16.76 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكوك الأهلي ومصر والبركة والعربي الأفريقي وقناة السويس، عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك التجاري الدولي، عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والتعمير والإسكان وكريدي أجريكول، 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.