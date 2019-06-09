المصرية للاتصالات تفعل برنامج المعاش المبكر للعاملين الشهر الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على تفعيل برنامج المعاش المبكر للعاملين وفوض الإدارة التنفيذية لوضع الشروط الحاكمة له والإطار الزمني المناسب لتنفيذه.

وعلم مصراوي، أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة المصرية للاتصالات إطلاق البرنامج الشهر الحالي، خاصة بعد تعيين نائب جديد لرئيس الشركة للموارد البشرية مؤخرا.

وقامت المصرية للاتصالات مؤخرا بتعيين عصام عبد الدايم نائبًا للرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة.

ويضمن برنامج المعاش المبكر للعاملين بالمصرية للاتصالات عددًا من المزايا النقدية والعينية للمستفيدين منه، حيث يحصل العامل المتقدم للبرنامج على مكافأة نقدية، بالإضافة إلى معاش شهري منفصل من الشركة وتأمين صحي للمتقدم وأسرته لمدة 3 سنوات.

ويعد برنامج المعاش المبكر من أكبر مبادرات الإدارة لتيسير المرحلة الانتقالية للعاملين بعد التقاعد، ويبلغ عدد العاملين في المصرية للاتصالات حوالي 50 ألف موظف.

وحققت شركة المصرية للاتصالات إيرادات بلغت 6.1 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي بزيادة 27% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفع عدد عملاء الشركة في خدمة الإنترنت فائق السرعة الثابت 27%، كما وصل عدد عملاء التليفون المحمول إلى 4.2 مليون عميل بزيادة قدرها 45%.