سويفل تطلق خطوطًا خاصة لنقل جمهور بطولة الأمم الأفريقية

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "سويفل" للنقل التشاركي الذكي، إنه سيتم توفير أتوبيسات وخطوط خاصة لنقل جمهور بطولة الأمم الأفريقية من وإلى الاستادات المختلفة، على أن تكون محطات "سويفل" قريبة من أماكن انعقاد مباريات البطولة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها حصلت على حق رعاية كأس الأمم الأفريقية كأحد الرعاة الرئيسيين، فضلا عن امتياز "الناقل الرسمي للبطولة"، وذلك أثناء فعاليات البطولة التي ستعقد بمصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأضاف قنديل أن "سويفل" ستدشن شبكة خطوط خاصة لخدمة الجماهير، فضلا عن شبكتها العادية التي تربط بين أنحاء محافظات القاهرة والجيزة، وكذلك الإسكندرية.

وبحسب البيان ستكون هناك 500 نقطة تستخدم كأماكن تجمع للأتوبيسات خلال رحلات الذهاب والعودة، في 27 منطقة حول الاستادات التي ستشهد إقامة مباريات عليها، ومن المستهدف إتمام 2600 رحلة من خلال 1300 سائق ذهابا وعودة، مقسمة على 100 دورة.

ولفت إلى أن "سويفل" ستوفر خطوطا لنقل الجاليات التي جاءت من مختلف الدول الأفريقية لتشجع فرقها، إلى جانب توفير خدمتها للجمهور المصري بأسعار تذاكر مخفضة، لتوفير وسيلة نقل مريحة وآمنة وبسعر مناسب لكل فئات مشجعي الكرة.