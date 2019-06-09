مركز الدراسات الاقتصادية يناقش غدًا أحوال سوق المال المصري

القاهرة- مصراوي:

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الاثنين، ندوة بعنوان، ماذا يحدث في سوق المال المصري، وذلك بمقر المركز من الساعة الثالثة عصرا، بحسب بيان من المركز اليوم الأحد.

ويشارك في الندوة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، وهاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية.

ويشارك أيضا، أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة شركة رسملة لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، وتديرالندوة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

وقالت عبلة عبد اللطيف، إن سوق المال يعاني من تخبط في الأداء ولا أحد يعرف أسباب هذا التخبط، هل هذا يرجع لأزمات مرتبطة بالقطاع نفسه، أم أزمات متعلقة بالاقتصاد ككل، وهو ما تسعى الندوة للإجابة عليه.

وأكدت عبلة، على اهتمام المركز بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة والخروج بنتائج وتوصيات للقضايا المطروحة للنقاش.