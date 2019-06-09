البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، في أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر، وسط اتجاه من المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.9% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13911نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 58.6 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 64.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع الإثنين الماضي بنسبة 1.05% عند مستوى 13379 نقاط، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع وهي أخر جلسة قبل إجازة عيد الفطر.