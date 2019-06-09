وزارة الاتصالات تبحث التعاون مع روسيا في الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد علاء الدين:

اجتمعت وزارة الاتصالات مع كونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية على هامش فعاليات اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الروسي إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والشركات الروسية في مارس الماضي.

قال بيان صحفي لوزارة الاتصالات، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على دعم أوجه التعاون في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية، والشراكة مع المؤسسات التعليمية الروسية الكبرى في إطار مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" في البرامج التدريبية المتخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الأمن السيبراني من خلال دراسة امكانية إنشاء مركز للأمن السيبراني في مصر بتمويل مشترك لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية.

من جانب أخر قام الوزراء المشاركين في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي بجولة بالمعرض المقام على هامش الاجتماع؛ حيث تم الاطلاع على أحدث نماذج من تطبيقات الجيل الخامس مثل الجراحة عن بعد وكذلك الاطلاع على طرق الترجمة عن طريق الذكاء الاصطناعي.