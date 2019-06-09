المعهد المصرفي ينتهي من أعمال توسعة في عدد من فروعه

كتبت- منال المصري:

قالت إدارة المعهد المصرفي المصري، في بيان اليوم الاحد، إنها انتهت من أعمال توسعات وتجديدات مقره الرئيسي بمدينة نصر، وعدد من فروعه.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إنه تم استئجار مساحة بلغت نحو 750 متر مربع بالدور الثاني بمقر المركز الرئيسي بمدينة نصر وخضعت لأعمال التجديدات وبعض الإنشاءات والأعمال المدنية.

وأضاف نصير أن هذه التوسعات استغرق تنفيذها مدة زمنية قاربت الأربعة أشهر.

وأشار نصير إلى أنه تم استئجار مساحة قدرها 350 متر مربع بالدور 22 بنفس مقر فرع المعهد بالمهندسين، وتم الانتهاء من أعمال التجديدات وربطه بكابلات المعلومات بالدورين 10 و11 ليصبح وحدة لا تتجزأ من فرع المهندسين.