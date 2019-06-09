ما الذي يدفع المصريين للاستقالة من وظائفهم؟

كتبت- ياسمين سليم:

"الخلافات مع المدير" هي السبب الأول الذي ربما يدفع الموظفين في مصر إلى تقديم استقالتهم، وفقًا لما كشفته دراسة أعدتها شركة أكيومن كونسلتنج.

وتوصلت الدراسة التي جاءت بعنوان "لماذا يستقيل المصريون من وظائفهم؟"، إلى أن هناك 3 أسباب تدفع الموظفين للاستقالة أولها الخلافات مع المدير وثانيها هو عدم وجود احتمالية للتطور والنمو وثالثها هو عدم وجود نظام داخل مكان العمل.

ويشترك الموظفون في المناصب العليا والمتوسطة في أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم للاستقالة هو الخلاف مع المدير، بحسب ما تظهره الدراسة.

وقالت الدراسة إن السيدات اللاتي خضعن للبحث قال 30% منهن إن "المشكلات مع المدير" هي السبب الرئيسي لترك الوظيفة فيما جاء السبب الثاني "عدم وجود نظام عمل".

وجاء السبب الأول بالنسبة للرجال الذين خضعوا للدراسة، "عدم وجود احتمالية للتطور والنمو" تلاه "عدم وجود نظام عمل".

وتقول الدراسة إن المشكلات مع المدير تظهر بوضوح في المؤسسات الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الناشئة.

وتوصلت الدراسة إلى وجود سببين للبقاء في العمل وهما، الإمكانية الكبيرة في التعلم ونظام الأجر.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بلغ 8.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ حجم قوة العمل في مصر خلال أول 3 أشهر من العام 27 مليون و968 ألف فرد، فيما بلغ عدد المتعطلين عن العمل خلال نفس الفترة 2 مليون و267 ألف متعطل.