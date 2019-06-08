الجنيه الذهب يصل لـ5024 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، في السوق المحلي، 3 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار الأمس، نتيجة قفزة سعر خام المعدن عالميًا.

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 628 جنيها مقابل 625 جنيها أمس الجمعة.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5024 جنيهًا.

وعالميا، اتجهت أسعار الذهب، أمس، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، حيث ربح الذهب 2% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر، وفقا لوكالة رويترز.

كان الذهب ارتفع في تعاملات الأسبوع الأول من العام 2019 بنسبة 0.2%.

ويأتي النمو في أسعار الذهب خلال الأسبوع بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة، بحسب رويترز.