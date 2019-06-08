شركة ترانسماش الروسية تدرس تصنيع عربات القطارات والترام في مصر

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن وفدا من الوزارة بحث مع كيريل ليبا رئيس شركة ترانسماش الروسية إمكانية تصنيع الشركة لعربات السكك الحديدية في مصر، وذلك خلال المشاركة بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

واستعرض اللقاء، مشروعات التعاون بين الشركة ومصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وخطط الشركة للتوجه نحو السوق الأفريقي من خلال مصر.

وقالت الوزارة إن الشركة تدرس حاليا خطط إنشاء مشروعات جديدة في مصر في مجالات التصنيع المشترك لعربات القطارات والترام وتحديث خطوط السكك الحديدية وتنظيم الإشارات وذلك بالتعاون مع بنك الإستيراد والتصدير المجري.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه يجري حاليًا الانتهاء من التفاصيل الفنية والخطوات التنفيذية الخاصة بتوريد الشركة لـ 1300 عربة قطار إلى مصر وأن الحكومة وقعت عقد توريد وتصنيع العام الماضي بين التحالف الروسي المجري بقيادة مجموعة ترانسماش هولدنج الروسية ووزارتى النقل والإنتاج الحربي.

ويتضمن الاتفاق قيام الشركة الروسية المجرية بإنشاء خط إنتاج في مصر للتصنيع المشترك للعربات بنسبة مكون محلي لا تقل عن 40%، إلى جانب تجديد ورش السكك الحديدية بكوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة لإجراء عمليات الصيانة لهذه العربات ، وفقا للبيان.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه يجري التفاوض حاليا مع الشركة لتوقيع عقد صيانة لمدة 15 عاما للعربات إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالورش على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمات المقدمة بها .

وقال كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدنج، إن شركته حريصة على التواجد بالسوق المصرى بمشروعات للتصنيع المشترك أو توريد عربات القطارات وأعمال الصيانة، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن العقد المبرم مع الحكومة المصرية يتضمن توريد عربات قطار للدرجة الثانية المميزة والدرجة الأولى والثانية المكيفة بالإضافة إلى عربات القوى.

كما التقى وفد الوزارة، لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" لبحث آخر تطورات إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة.

وبحث نتائج اللقاء المثمر لمدير المنظمة مع الرئيس السيسي في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي والذي تم خلاله الإعلان عن إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة وهو من أهم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التصنيع الشامل والمستدام، بحسب البيان.

وقالت الوزارة، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تركيز مرحلة الانطلاق على قطاعات ذات أولوية مثل صناعة السيارات والجلود والتي تتمتع المنظمة بخبرة كبيرة فيها وبخاصة في القارة الأفريقية بما يحقق أغراض التكامل مع أفريقيا مع دراسة المكاسب السريعة القابلة للتحقيق حتى يمكن الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لإدراجها ضمن الخطط التنموية للقارة الأفريقية.

وقال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إن المنظمة تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها المنظمة حالياً في مصر، بحسب البيان.

مشيراً إلى أن المنظمة تدعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل.