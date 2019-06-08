بنكا الأهلي ومصر يقرران الإبقاء على فائدة شهادات الادخار الثلاثية

كتبت- منال المصري:

قال مصدران في بنكي الأهلي ومصر، إن البنكين قررا الإبقاء على فائدة شهادتي الادخار ذات العائد 15% و15.25% ذات آجال 3 سنوات، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية مايو الماضي.

وبحسب المصدران فإن لجنة الأصول والخصوم في بنكي الأهلي ومصر اتخذت هذا القرار خلال اجتماع لها قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وابقى البنكان على فائدة الشهادات الادخارية، في ضوء المؤشرات الاقتصادية واستمرار إتاحة منتج ادخاري يحفز على زيادة الاستثمار في الجنيه المصري وامتصاص السيولة من السوق، بحسب المصادر.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قررا الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية 3 مرات من أول العام الجاري، في ضوء قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا العام.

ويبيع بنك مصر شهادة ادخارية بفائدة 15% يصرف العائد شهريا لمدة ثلاث سنوات.

فيما يطرح البنك الأهلي نوعين من الشهادات الادخارية الشهادة الأولى تابعة للبنك تتباين بينهم الفائدة حسب دورية صرف العائد وتتراوح بين 15.25% يصرف العائد كل 3 أشهر لمدة ثلاث سنوات أو بفائدة 15% يصرف العائد شهريا لمدة ثلاث سنوات كما يصدر البنك شهادة استثمار بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي بفائدة 15.75% يصرف العائد شهريا لمدة عام واحد.