قناة السويس تحقق أعلى معدل تحويل للخزانة في تاريخها العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إن قناة السويس حققت أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها خلال العام المالي الجاري.

وأضاف البيان أن قناة السويس تحول هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسية القناة.

وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة؛ حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالي الحالي مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، بنسبة نمو 40.4٪.

وأوضح التقرير أن هذه الطفرة أدت إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، إلى 72.2 مليار جنيه العام المالي الجاري بنسبة نمو 36.5%.

وساهم قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 في ارتفاع إيرادات القناة بالعملة المحلية، حيث ارتفع سعر الدولار بنسبة كبيرة أمام الجنيه.