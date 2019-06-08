أسعار النفط تزيد 3% بعد اقتراب أوبك من تمديد خفض الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط نحو 3% بنهاية تعاملات أمس، بعد أن قالت السعودية إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو ومع صعود الأسهم الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6%، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعا 1.40 دولار أو 2.7%.

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو 2%، بينما زاد غرب تكساس الوسيط حوالي 1% على مدار الأسبوع الماضي، ويوم الأربعاء الماضي سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤتمرا في روسيا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيمددون تخفيضات إنتاج النفط، وفقًا لرويترز.

وقال إنه في حين تقترب أوبك من إبرام اتفاق، فإن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

تدعمت أسعار النفط أيضا بصعود في أسواق الأسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وقال فيل فلين، المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز، في شيكاجو: "الذي رأيناه هو أن البنوك المركزية العالمية مستعدة لمواجهة تباطؤ في الاقتصاد.. في الولايات المتحدة، إذا كان الأمر كذلك، فسنرى مزيدا من التحفيز يضاف إلى السوق".