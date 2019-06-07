الصناعة: 7,66 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع روسيا في 2018

القاهرة – مصراوي:

بحث وفد من وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة الروسي تطورات إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وتناول اللقاء مع الوزير الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري والصناعى بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 23 للمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وقالت الوزارة، إن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 -10 أكتوبر المقبل بالتزامن مع موعد انعقاد المعرض الصناعي الدولي Big Industrial Week، خلال الفترة من 8-10 أكتوبر ومنتدى الأعمال المنعقد على هامش المعرض.

كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ نتائج الدورة الحادية عشر من أعمال اللجنة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت خلال شهر مايو الماضى بالعاصمة الروسية موسكو وتضمنت التوقيع على اتفاقية انشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومذكرة التفاهم الخاصة مشروع تحديث البنية الأساسية لصناعة الألبان والخبز والحبوب في مصر.

كما استعرض اللقاء تطورات صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر وبحث خطوات التصنيع المشترك لهذه النوعية من العربات، وفقا للبيان.

وحقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغ نحو 7,66 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4,1% خلال عام 2018 لتسجل نحو 526,4 مليون دولار مقارنة بنحو 505,6 مليون دولار خلال عام 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية خلال عام 2018 ترجع إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.

وقال وزير الصناعة الروسي، إن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد المشروع الأول لروسيا خارج أراضيها، بحسب البيان.

وأوضح أن حجم رؤوس الأموال الروسية في مشروعات البنية التحتية للمشروع يبلغ 190 مليون دولار في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار.

وأشار الوزير الروسي إلى أن هناك 55 شركة روسية حتى الان اعربت عن رغبتها فى الاستثمار في هذه المنطقة بما سيوفر نحو 150 ألف فرصة عمل.