المالية: توزيع 15 مليون جنيه من "الفكة" شهريا لتسهيل البيع والشراء

كتب- مصطفى عيد:

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، إن مصلحة الخزانة العامة توزع 15 مليون جنيه من العملات المعدنية «الفكة» شهريا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

وأوضح خضر، في بيان الوزارة، أن حصة هيئة مترو الأنفاق من الفكة تبلغ 250 ألف جنيه يوميًا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير«الفكة» للمواطنين.

وأشار خضر، إلى أنه تتم تلبية كل احتياجت الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.

وأضاف أنه يتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها وذلك تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.