بحد أقصى 350 ألف جنيه.. تفاصيل قرض "ليلة العمر" في 4 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح 4 بنوك عاملة في مصر خدمة القرض الشخصي للشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "تمويل ليلة العمر"، بهدف مساعدة الشباب في تمويل إقامة حفل زفاف.

وتشترط البنوك، باستثناء بنك ناصر الاجتماعي، تمويل حفل الزفاف المقام في الفنادق الكبرى، ويصرف البنك القرض للفندق مباشرة لسداد مستحقاته عن تكاليف حفل الزفاف، ولا يحصل عليه المقترض.

وتطلب البنوك من المقترض تقديم فاتورة من الفندق بتكاليف حفل الزفاف، وصورة بمفردات الراتب الشهري مختومة من جهة العمل، وإيصال مرافق حديث مياه أو كهرباء لا يكون مر عليه أكثر من 3 أشهر، وصورة من الرقم القومي سارية، وحساب جارٍ بالبنك لإصدار شيكات القرض.

ويوضح مصراوي في التقرير التالي تفاصيل "تمويل ليلة العمر" المقدم من 4 بنوك، هي التجاري الدولي CIB، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبنك ناصر الاجتماعي كالتالي:

1- البنك التجاري الدولي (CIB):

- 350 ألف جنيه الحد الأقصى لقيمة القرض

- 23.5% نسبة الفائدة سنويا على القرض

- 5 سنوات الحد الأقصى لسداد القرض

- 2% مصاريف إدارية من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة

- سن العميل يجب ألا يتجاوز 60 عامًا عند سداده آخر قسط من القرض

- راتب العميل يجب ألا يقل عن 2600 جنيه شهريًا.

2- بنك فيصل الإسلامي:

- 150 ألف جنيه الحد الأقصى لقيمة القرض

- سعر الفائدة على القرض هو سعرها بالبنك المركزي، إضافة إلى 1.5% زيادة.

- 5 سنوات مدة سداد القرض.

- 1.5% نسبة المصاريف الإدارية على إجمالي قيمة القرض.

- يجب ألا يتجاوز سن العميل 60 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.

- 1500 جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للمقترض.

3- بنك البركة:

- 200 ألف جنيه الحد الأقصى لقيمة القرض.

- 21% نسبة الفائدة سنويا على القرض.

- 2% نسبة المصاريف الإدارية.

- الحد الأقصى لسداد القرض عامان.

- يجب ألا يتجاوز سن المقترض عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

- 3 آلاف جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل.

4- بنك ناصر الاجتماعي:

يقدم القرض كمساعدة للأسر الأولى بالرعاية بعد إجراء استعلام من مكتب الشؤون الاجتماعية على المقترض وفقا للضوابط التالية:

- 10 آلاف جنيه الحد الأقصى لقيمة التمويل.

- بدون فائدة.

- نسبة المصاريف الإدارية للقرض رمزية.

- لا يشترط سنا معينا للعميل.

- يشترط عدم امتلاك العميل دخلا شهريا ثابتا للحصول على المساعدة.