التخطيط تصدر تقريرا بشأن آخر خطوات ميكنة خدمات نيابات المرور

القاهرة- مصراوي:

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة تقريرًا يرصد نتائج التعاون المشترك بينها وبين هيئة النيابة العامة في مجال ميكنة خدمات نيابات المرور المقدمة للمواطنين، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس.

وقالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن الخدمات التي تقدمها نيابات المرور تشمل الاستعلام عن المخالفات، والتظلمات، والسداد، وشهادة براءة الذمة.

وأشارت غادة لبيب إلى إشادة المواطنين المترددين على نيابات المرور البالغ عددها 238 نيابة كلية وجزئية، بمنظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية التي نفذتها الوزارة، والمتاحة على مستوى نيابات الجمهورية.

وأضافت أن وزارة التخطيط انتهت في إطار التعاون بينها وبين النيابة العامة، من تنفيذ خدمات الاستعلام عن المخالفات والسداد عبر إحدى شركات الدفع المسبق "فوري"، وخدمة تسليم براءة الذمة، سواء إلى وحدات المرور التابعة لها مركبة المواطن، أو تسليمها للعنوان الذي يطلب المواطن استلام الشهادة عليه، بما يضمن تعدد وسائل الحصول على الخدمة.

وتابعت غادة أن التعاون بين الوزارة والنيابة العامة، شهد أيضًا التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات مصر، من خلال تيسير ما يتطلبه الأمر من تطوير المنظومة المعلوماتية المتكاملة الخاصة بمكاتب البريد.

وذكرت أن إتاحة الوزارة للخدمات التي تقدمها نيابات المرور من خلال خطة ميكنة ونشر على مستوى النيابات، يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة إلى نحو 10 دقائق، ليعود على المواطن بالنفع والراحة.

وأتاحت الوزارة التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية الموجودة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أجهزة المحمول المختلفة سواء (Iphone, Android)، بما يزيد من عدد القنوات والنوافذ التي تقدم الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين، بحسب البيان.

وقالت وزارة التخطيط، إن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى والإداري، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة الحكومية وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة.

وأضافت أن الاهتمام بهذا التطوير يرتبط كذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة بطرق تتسم بالشفافية من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة، يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية.

وعملت الوزارة على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية، بهدف إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية فى كل مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة أنها تتعاون مع جميع الجهات المعنية بمنظومة المرور في مصر في إطار خطة الإصلاح الإداري، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل، خاصة محورها الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسسات.

وأوضحت أن هذا التطبيق سيكون من خلال العمل على تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وتقديمها للمواطنين في أقل وقت ممكن، وبمراعاة أن تصبح المنظومة بشكلها الحالي قابلة للتطوير، واستيعاب الكثافات المستقبلية المتوقعة.