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    أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الرابع في مصر خلال تعاملات الخميس

    12:32 م الخميس 06 يونيو 2019
    أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الرابع في مصر خلال تعاملات الخميس

    أسعار الذهب تواصل الارتفاع

    كتبت- شيماء حفظي:

    سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، حيث زاد سعر الجرام جنيها واحدا، لتواصل سلسلة الارتفاع التي بدأتها يوم الاثنين الماضي

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 622 جنيهًا مقابل 621 جنيهًا بالأمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 533 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 711 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4976 جنيها.

    وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم تحت أعلى مستوى في 15 أسبوعا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأمريكية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1331.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 فبراير عند 1343.86 دولار في الجلسة الماضية.

    وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1335.60 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب ارتفاع الذهب
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