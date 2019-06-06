مصلحة الكيمياء: توقيع بروتوكول مع الجمارك لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة

القاهرة- مصراوي:

قال مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا توقيع بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "M.T.S" لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضاف فهمي، أن تنفيذ المنظومة سيكون بأسبقية أولى في ميناء القاهرة الجوي، وقرية البضائع، وميناء بور سعيد تمهيدا للاشتراك في باقي الموانئ، ودمياط، والعين السخنة، والأدبية، وسفاجا والإسكندرية الدخيلة وغيرها كأسبقية ثانية، واشتراك معامل مصلحة الكيمياء ضمن المنظومة بهذه الموانئ.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المنظومات التكنولوجية الرقمية المؤمنة من خلال مراكز لوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما يأتي توقيع البروتوكول في إطار حوكمة كافة الإجراءات لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية للتجارة المصرية طبقا لمعايير منظمة التجارة ومنظمة الجمارك العالمية من خلال إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل عن البضائع، بحسب مجدي فهمي.

وأوضح أن مصلحة الكيمياء حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظا على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.

وكشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء وأنشطة مصلحة الكيمياء خلال الشهور الخمسة الماضية (يناير - مايو 2019)، عن أن المصلحة قامت بتحليل واختبار 35 ألف عينة بمعاملها المختلفة بزيادة 5 آلاف عينة عن نفس الفترة من العام السابق، وإنتاج 10 آلاف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر بزيادة ألفي لتر عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أنه تم اشتراك أكثر من 180 كيميائيا وخبيرا من مصلحة الكيمياء في اللجان الفنية للهيئة العامة للمواصفات والجودة للاشتراك في دراسة وإقرار المواصفات القياسية للجودة بمصر لكافة السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك ومصلحة الكيمياء حيث تنفذ معامل مصلحة الكيمياء تحليل عينات رسائل المهمل والراكد المخزنة بالجمارك، بحسب التقرير.

وقال رئيس المصلحة، إنه سيتم خلال العطلة الصيفية للجامعات تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن هذا التدريب يستهدف تثقيل مهارات الطلاب في أسلوب تحضير وفحص العينات المختلفة، والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات.