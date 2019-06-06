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    41 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور خلال تعاملات الخميس

    12:08 م الخميس 06 يونيو 2019
    41 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور خلال تعاملات الخميس

    أسعار الأسماك بسوق العبور

    القاهرة- مصراوي:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 37 و41 جنيها.

    وتراوح سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، بين 40 و46 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

    وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 59 و66 جنيها، وكيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

    سوق العبور أسعار الأسماك سوق السمك

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