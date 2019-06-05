كيف تحصل على تعويضك من فودافون عن انقطاع الخدمة؟

كتب- محمد علاء الدين:

أرسلت شركة فودافون رسائل نصية لعملائها تخطرهم بحصولهم على تعويض عن تعطل الخدمة أمس الأول الاثنين، ولكن كيف يحصل العميل على هذا التعويض؟

وقال أيمن عصام، مدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر، إن التعويض إما 10 جيجابايت إنترنت مجاني لعملاء الفاتورة يتم استخدامها خلال 3 أيام، أول 360 وحدة فليكسات لنظام الكروت المدفوعة مقدما.

وأضاف عصام لمصراوي، "على العملاء الفاتورة الاتصال بالكود #205*، ليحصل على 10 جيجابايت إنترنت مجانا، لعملاء الكارت الاتصال ب #206* ليحصل على 360 وحدة فليكسات".

وشكا عدد من المستخدمين من عدم تفعيل الكود الذي حددته الشركة، وعدم حصولهم على التعويض.

وبرر عصام عدم تفعيل الكود بالضغط على طلب التعويض من جانب العملاء، مؤكدا أن بعضهم تلقوا رسائل عند استخدام كود التعويض بإعادة طلب الخدمة في اليوم التالي.

وأكد عصام على حصول عملاء فودافون كافة على التعويض سواء اليوم أو غدا.

كانت خدمات الصوت والداتا تعطلت لبعض الوقت لدى عملاء فودافون أمس الأول الاثنين، أرجعت الشركة العطل إلى مشكلة تقنية.

ويبلغ عدد عملاء شركة فودافون نحو 40 مليون مستخدم.