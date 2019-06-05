أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر والجرام يقفز 20 جنيها في أسبوع

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع الجرام بنحو 3 جنيهات مدفوعة بالصعود العالمي لسعر المعدن الأصفر لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 621 جنيهًا مقابل 618 جنيهًا بالأمس، و601 جنيه منذ أسبوع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 533 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 709 جنيهات، ووصل الجنيه الذهب إلى 4968 جنيه.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.

وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.7 % إلى 1333.90 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 فبرايرعند 1335.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1339.60 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.