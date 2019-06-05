كيف ترسل الأموال وتتسلمها خلال إجازة عيد الفطر المبارك؟

كتب- محمد علاء الدين:

تبدأ إجازة عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، وموعد أول يوم عمل هو الأحد المقبل، وهو ما يترتب عليه إغلاق البنوك ومكاتب البريد.

وخلال فترة الإجازة لن يتمكن أي مواطن من استخدام الخدمات المالية للبنوك أو إرسال الأموال واستقبالها عن طريق البنك، لكن يمكنك أن تحصل على هذه الخدمات، من خلال خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.

ويمكن لعملاء كل شركة محمول تحويل واستقبال الأموال فيما بينهم بحد أقصى 6 آلاف جنيه يوميًا و50 ألف جنيه شهريًا.

مميزات الخدمة:

1- متاحة 24 ساعة من هاتفك المحمول.

2- هذه الخدمة متوفرة لكل أجهزة المحمول البدائي منها والحديث.

3- يمكن للعميل شحن محفظته المالية من أي فرع تابع لشركة الاتصالات التابع لها ليقوم بعملية التحويل عبر هاتفه، أو يمكنه تحويل المبلغ المالي، من خلال فرع شركة المحمول التابع له.

رسوم الخدمة:

يضاف 2% رسوما من قيمة أي سحب كاش، وجنيه رسوم تحويل لأي رقم في مصر.

طريقة الاشتراك في الخدمة:

1- زيارة أقرب فرع خدمة عملاء للشركة التابع لها، وإعطاء رقم هاتفك وصورة بطاقة الرقم القومي لموظف خدمة العملاء.

2- ستصلك رسالة تأكيد اشتراكك وتطلب منك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك لتفعيل الخدمة.