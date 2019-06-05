إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة أحمد طه

كتبت- دينا خالد:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة، وشيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية ممثلين عن الوزارة، و شهاب مرزبان، ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

ونص القرار على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات على أن يُدعي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.

وضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص حيث شمل طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية وحسام فريد، بالإضافة إلى أحمد جابر، ممثلاً عن قطاع التعبئة والتغليف، وأحمد حلمي، ممثلاً عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وعمرو أبو فريخة، ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية، بحسب البيان.

ويستهدف القرار ضخ دماء جديدة وتعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة بالتنسيق مع الهيئات المعنية ومجتمع الأعمال فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.