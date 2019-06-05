تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في أول أيام العيد

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأربعاء، عند مستوياتها، أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات، والليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البسلة 15 جنيهًا.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 3 و7 جنيهات.