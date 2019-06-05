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    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في أول أيام العيد

    11:19 ص الأربعاء 05 يونيو 2019
    تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في أول أيام العيد

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأربعاء، عند مستوياتها، أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات، والليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

    البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

    الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

    الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البسلة 15 جنيهًا.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.

    الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.

    الخوخ البلدي العريشي بين 3 و7 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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