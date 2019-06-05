تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في أول أيام العيد
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الأربعاء، عند مستوياتها، أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات، والليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5 جنيهات.
البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين جنيهين و3 جنيهات.
الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البسلة 15 جنيهًا.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا.
الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي العريشي بين 3 و7 جنيهات.
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