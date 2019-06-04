الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية يفقد 111 قرشا في 6 أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

كشفت بيانات وزارة المالية عن تراجع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية بحوالي 111 قرشا منذ ديسمبر الماضي وحتى السعر الذي أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن شهر يونيو الجاري.

وتزامن التراجع في سعر الدولار الجمركي مع انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنوك، حيث فقد خلال نفس الفترة حوالي 113 قرشا من قيمته، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا، تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والضرورية عند مستوى 16 جنيها في يونيو المقبل، وخفض سعره للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه مقابل 17.24 جنيه في مايو.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في نهاية شهر نوفمبر الماضي، تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، من أول ديسمبر الماضي، حيث قفز في نفس الشهر من 16 جنيها إلى 17.97 جنيها، قبل أن ينخفض بدءا من فبراير الماضي.

وكانت وزارة المالية قبل ذلك تعلن سعرا واحدا للدولار الجمركي على كل السلع المستوردة والذي كان مثبتا لمدة 14 شهرا عند مستوى 16 جنيها، وهو ما كان يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية خلال هذه الفترة، وفقا لما كانت تقوله الوزارة.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ويرصد مصراوي تطور سعر الدولار الجمركي منذ تحريره وربطه بالبنك المركزي، من خلال الإنفوجرافيك التالي، وذلك بحسب أرقام وزارة المالية ومصلحة الجمارك.