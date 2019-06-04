"اتصال" تنسق مع الشركات الصغيرة لتدريب موظفيها ضمن مبادرة "وظيفة تك"

كتب- محمد علاء الدين:

قالت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بالتنسيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجميع طلباتها التدريبية في إطار مبادرة "وظيفة تك" التي أطلقتها المنظمة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، والمعهد القومي للاتصالات "NTI".

وأضافت أن أكثر من 25 شركة من هذه الشركات تقدمت باحتياجاتها الوظيفية للمنظمة حتى الآن، بحيث يمكن لـ "اتصال" تنظيم الدورات التدريبية المناسبة بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتلبية هذه الاحتياجات.

وقال عاصم وهبي، أمين عام منظمة اتصال، والمشرف علي المبادرة، إن مستقبل التوظيف خلال العشر سنوات القادمة يحمل في طياته تغيرات جوهرية، وإن من المتوقع أن تندثر الكثير من الوظائف الحالية، وأن يتم استحداث وظائف جديدة تتجاوب مع التطور الحقيقي والمتسارع للتكنولوجيا، خاصة تكنولوجيا الروبوت، وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن "اتصال" تخطط لتنظيم مؤتمر موسع لدراسة هذه المشكلة خلال هذا العام، مشيرا إلى أن مبادرة "وظيفة تك" تهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمساعدة في تذليل التحديات التي تواجه الشركات في توفير فرص عمل جديدة للموظفين.

وذكر وهبي أن 65% من سكان مصر هم من الشباب، وهناك ضرورة لاستغلال المزايا التنافسية التي تتميز بها مصرمن توافر الكوادر المدربة.

وكانت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي أطلقتا مبادرة "وظيفة تك"، ورصد لها بنك ناصر الاجتماعي تمويل للمرحلة الأولى بلغ 100 مليون جنيه.