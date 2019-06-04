أسعار الذهب تقفز 5 جنيهات بمصر بعد وصولها لأعلى مستوى في 3 أشهر عالميا

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، بقيمة 5 جنيهات للجرام، مدفوعة بالصعود العالمي لسعر المعدن الأصفر لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 618 جنيهًا مقابل 613 جنيهًا. بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 530 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 706 جنيهات، ووصل الجنيه الذهب إلى 4944 جنيها.

وعالميا، تماسكت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتدور قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن حدوث تباطؤ عالمي جراء النزاعات التجارية في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، المستثمرين لشراء المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1323.81 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير الماضي عند 1327.90 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.30 دولار للأوقية.