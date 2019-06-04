التخطيط تستأنف مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة الأحد المقبل



القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها بصدد استئناف عملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي أطلقته الوزارة في فبراير الماضي، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم، إلى جانب الاستمرار في تقييم الوزارات التي وردت بياناتها فعليا.

وقالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن الوزارة بدأت في وضع خطة تنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة في فبراير الماضي على أن يتم بدء عملية تنفيذ المشروع خلال شهر مايو 2019.

وتابعت لبيب أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات، وتضم المرحلة الثانية من المشروع تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة.

ويهدف المشروع إلى تحديد مستويات الموظفين في اللغتين العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تقييم السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية أو القياسات النفسية الخاصة بكل موظف، بحسب البيان.

يُشار إلى أنه تم البدء في تقييم العاملين للمرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2019 بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، وذلك لموظفي وزارتي الإسكان، وقطاع الأعمال العام، وفقا للبيان.