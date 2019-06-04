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    41 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:53 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    41 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسماك

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الاثنين، ليتراوح بين 37 و41 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، بين 40 و46 جنيها.

    وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 59 و66 جنيها، وكيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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