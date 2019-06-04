الرقابة الصناعية: 5621 حملة للتفتيش على المصانع في أول 5 أشهر من 2019

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة كثفت من حملاتها التفتيشية في إطار استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث نفذت 1032 ألف حملة خلال شهر مايو الماضي، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وأضاف المناسترلي، أنه بحملات شهر مايو وصل إجمالي ما أجرته المصلحة من حملات خلال الشهور الخمسة الماضية إلى 5621 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية.

وذكر أن المصلحة أجرت 8756 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3863 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و4890 دراسة فنية متنوعة، و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن إحكام الرقابة على المصانع يعزز تنافسية المنتج المصري، ويحد من أساليب الغش، ويمنع تداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات.

وأكد أن المصلحة تتابع المصانع للتأكد من التزامها بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية، وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، قالت المناسترلي إن المصلحة رخصت 1926 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتمدت 386 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 29 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1290 استفساراً و550 شكوى.